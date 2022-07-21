İstilacı balık türü araştırılıyor

Seyitler Barajı Sulak Alanı Pilot Sahasında Gümüşi Sazan (Carassius gibelio) Balık Türünün Kontrolü Faaliyetlerinin Uygulanması ve TERİAS Projesi ile acil eylem planı hazırlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü tarafından veri temini hizmet alımı işi çerçevesinde Türkiye’deki karasal ortamlarda ve iç sularda istilacı yabancı türlerin oluşturduğu tehditlerin değerlendirilmesine yönelik Gebeceler Beldesi Seyitler Barajı Sulak Alanında avcılık faaliyeti denetimi ve kontrolü gerçekleştirildi.