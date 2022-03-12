İstiklal Marşı’nın kabulü ve Erzurum’un kurtuluş yıl dönümü İzmir’de kutlandı

İzmir’de yaşayan Erzurumlular, Erzurum’un kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılını düzenlenen programla kutladı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu, 12 Mart Erzurum’un kurtuluşunun 104. yıl dönümü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yılı için Cumhuriyet Meydanı’nda bir program düzenledi.

“12 Mart 1918 yalnızca Erzurum için değil, insanlık için de önemli bir gündür”

Sunuculuğunu İzmir Erzurumlular Dernek Başkanı Sabri Çoruh’un yaptığı programda, Erzurum Bar Ekibi yöresel oyunlarını sergiledi. Programda konuşan Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, 16 Şubat 1916’da Erzurum’un işgal edildiğini ve esaret altına alındığını hatırlatarak, “Ancak düşman bir şeyi atladı. Bu milletin, Erzurumlunun ve Erzurum’un esaret altında yaşaması mümkün değildir. Kazım Karabekir Paşa liderliğinde askeri birliklerimiz Erzurum’un esaretini 12 Mart 1918’de sona erdirmiştir. 12 Mart 1918 yalnızca Erzurum için değil, insanlık için de önemli bir gündür; çünkü hayal bile edilemeyecek insanlık dışı her türlü işkenceleri ve katliamları yapan düşmanlar geldikleri yere gönderilmişlerdi. 12 Mart mülkü İslam’ın kilidi, bu aziz toprağın ebediyen bir daha izmihlale uğramayacağı gündür. Erzurum’un kurtuluşa giden yolda önemli bir yere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin temelini Erzurum’da atmıştır. Atatürk, Erzurum nüfusuna kayıtlıdır ve Erzurum milletvekilidir. Erzurum, kurtuluşun başladığı yerdir” dedi.

Başkan Zakir Salmanoğlu, bugünün ayrıca İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “İstiklal Marşı, Anadolu insanının en zor anlarında bile göstermiş olduğu kararlılığı, dik duruşu, birliği ve beraberliği yansıtmaktadır. Azmin, iradenin mücadelenin ve bağımsızlığın en güzel sembolüdür. Bugün güzel İzmir’de Erzurumlu olmanın onuruyla hareket eden siz kıymetli hemşehrilerim. Coğrafya bir kaderse bizim payımıza bu şehirde yaşamak düştü. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşamak şanssa, Erzurum’da doğuş olmak rabbimin bahşettiği büyük bir lütuftur. Bu duygularla ruhumuzu kaybetmeden bu diyarda şerefle dimdik taşıyacağız” diye konuştu.

Kırkpınar: "Rüzgar nereden eserse essin biz sağlam durmalıyız"

Erzurumlular Vakfı Başkanı Kenan Kırkpınar da, 12 Mart’ın önemine dikkat çekerek, “Güçlü devletler daha önce Irak’ı, Suriye’yi işgal ettiler. Daha önce Erzurum’u işgal eden Rusya, şimdi de Ukrayna’yı işgal ediyor. Demek ki bu dünyada gücü yeten güçsüzü yeniyor. Bizim de ülke olarak birbirimize kenetlenmemiz lazım. Kenetlenmeyle ayakta durabiliriz. Biz burada sadece Erzurumluluk için toplanmadık. Biz bu memleketin harcıyız, temeliyiz. Rüzgar nereden eserse essin biz sağlam durmalıyız. Bu ancak milli bilinçle olur. Burada toplanmamızın sebebi budur” ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, Erzurumlu dernek başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.