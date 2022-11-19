İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 3 yaşındaki Almeda’nın annesi Dilay Sinan’dan teşekkür mesajı

İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 3 yaşındaki Almeda’nın annesi Dilay Sinan, teşekkür mesajı yayınlayarak, “Taksim patlamasında yaralandıktan sonra eşimi, kızımı ve beni götüren 2 motosikletliye, hastane çalışanlarına ve doktorlarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Hep yanımızda oldular, eksik olmasınlar” dedi.

Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti. Hastane de tedavileri tamamlanan 3 yaşındaki Almed Sinan ve Anne Dilay Sinan tedavilerinin tamamlanmasının ardından önceki gün hastaneden taburcu edilmişti.

Tedavi süreci tamamlanmasının ardından Almeda Sinan ve Anne Dilay Sinan çektiği videolu mesajda herkese teşekkür etti. Anne Dilay mesajında “Taksim patlamasında yaralandıktan sonra eşimi, kızımı ve beni götüren motosikletli 2 arkadaşa buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Taksim İlk Yardım Hastanesine, çalışanlarına ve doktorlarına, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kızımın hastanede takip süreci var. Hep yanımızda oldular, eksik olmasınlar. Beyoğlu Belediye Başkanına, Kağıthane Belediye Başkanına, CHP’ye, Sosyal Hizmetlere, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ve çalışanlarına, adını sayamayacağım herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlerinde bizleri tanımayan insanlar var. Onlar bizler için dualarını eksik etmediler. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız, kimse yaşamaz. Yaşanılan şeyler çok kolay değildi. Buradan gazetecilere ve muhabirlere de bizleri yalnız bırakmadıkları ve iyi dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın” dedi.