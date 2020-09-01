Son Dakika
İstiklal Caddesi’nde Zabıta Teşkilatı’ndan yıldönümü töreni öncesi atlı prova
İSTANBUL’DA ZABITA TEŞKİLATI’NIN 192’NCİ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ ÖNCESİ ATLI ZABITA EKİPLERİ İSTİKLAL CADDESİ’NDE PROVA YAPTI. İSTANBUL’DA ZABITA TEŞKİLATI’NIN 192’İNCİ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ ÖNCESİ ATLI ZABITA EKİPLERİ DÜN İSTİKLAL CADDESİ’NDE PROVA YAPTI. TAKSİM MEYDAN’DA TURLAYAN 4 ATLI ZABITA EKİBİ İLE BİRLİKTE DİĞER ZABITA PERSONELLERİ DE PROVAYA KATILDI. ATLI ZABITALAR CADDEDE YÜRÜYEN VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. ÖTE YANDAN VATANDAŞLARIN FOTOĞRAF ÇEKİNMEK VE GÖSTERİYİ İZLEMEK İÇİN BİR ANDA KALABALIKLAŞTIĞI ALANLARDA ZABITA VE POLİS EKİPLERİ SOSYAL MESAFE KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU. ZABITA TEŞKİLATI’NIN 192’NCİ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE TAKSİM MEYDAN’DA TÖREN DÜZENLENECEĞİ BELİRTİLDİ.
Genel 01.09.2020, 07:10
3
İstanbul’da Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yıldönümü töreni öncesi atlı zabıta ekipleri İstiklal Caddesi’nde prova yaptı.
İstanbul’da Zabıta Teşkilatı’nın 192’inci yıldönümü töreni öncesi atlı zabıta ekipleri dün İstiklal Caddesi’nde prova yaptı. Taksim Meydan’da turlayan 4 atlı zabıta ekibi ile birlikte diğer zabıta personelleri de provaya katıldı. Atlı zabıtalar caddede yürüyen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Öte yandan vatandaşların fotoğraf çekinmek ve gösteriyi izlemek için bir anda kalabalıklaştığı alanlarda zabıta ve polis ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zabıta Teşkilatı’nın 192’nci yıldönümü nedeniyle Taksim Meydan’da tören düzenleneceği belirtildi.
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25