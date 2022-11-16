İstiklal Caddesi’nde teröre karşı anlamlı yürüyüş

İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen hain saldırının ardından dini cemaat liderleri ve konsoloslar bir araya gelerek teröre karşı birlik mesajı verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi’nde yaşanan hain terör saldırısının ardından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte Galatasaray Lisesi’nin önünde bir araya gelen 40 ülkenin başkonsolosları ve farklı inançlardan cemaat liderleri, saldırının meydana geldiği yere doğru yürüdü. Yürüyüşün sonunda konuşan Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapılan saldırının birlik ve beraberliği bozmaya yönelik olduğunu, şiddetle kınadıklarını söyledi. Yürüyüşe katılan konsoloslar ve cemaat liderleri ise terörü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Yapılan saldırı, istiklalimize, birliğimize, beraberliğimizedir, kalleşçedir ve şiddetle kınıyoruz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Birlikte olduğumuzu ve hiç kimsenin bu birlik ve beraberliği bozamayacağını buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. Terörün dini yok, ırkı yok, mezhebi yok, cinsiyeti yok. Nereden, kimden gelirse gelsin, terörü hep birlikte lanetlemek üzere buradayız. Dileriz bu son olur ve bir daha bu topraklarda ve dünyanın hiçbir yerinde terör eylemlerine şahit olmayız. Bu duruş terör örgütlerine ve teröristlere karşı, her türlü terör örgütüne karşı bir duruştur. İstiklal Caddesi’ndeyiz. Bu caddenin ismi bizzat Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal mücadelemizin ismini taşıdığı için verilmiş. Bu isme ayrı bir önem veriyoruz. Yapılan saldırı, istiklalimize, birliğimize, beraberliğimizedir, kalleşçedir ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

“İnşallah bu son olur ve dünyada terör olayları son bulur”

Törende konuşan Musevi Hahambaşı İshak Haleva, “Küçükken bu caddede gezerken neşe doluydu. Hala da neşe dolu ama maalesef bu çok feci olay bizi çok üzdü. Tanrıya duam, temennim bir daha böyle bir terörün olmamasıdır. Hiçbir anne, hiçbir çocuk yetim kalmasın. Bu çocuklar bizlere cennetten dua edecek. Artık bu dünyaya barış, birlik ve güzellik dilerim. İnşallah bu da son olur ve dünyada terör olayları son bulur” diye konuştu.

“Allah’tan Türkiye’ye, Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz”

Türkiye Ermeni Patriği Şnork Donikyan ise, “Bu saldırı birçok insanın ölmesine ve yaralanmasına sebep olmuş, maddi hasar meydana gelmiş ve infiale neden olmuştur. Şahsım ve toplumum adına, bu saldırıdan etkilenen herkes ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, şehit olan vatandaşların ailelerin baş sağlığı diliyor, onların ruhları ve yaralı olanların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Herkesin barış, huzur ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için, Allah’tan Türkiye’ye, Ortadoğu’ya ve tüm dünyaya huzur ve barış ihsan etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Konsoloslar da terörü kınadı

Saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getiren Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Blerta Kadzadej, “Bu hain saldırıya gerçekten çok üzüldüm. Kendim ve ülkem adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Birlik ve dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyorum” derken, Ukrayna İstanbul İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi Roman ise, “Başkan Zelensky’nin de dediği gibi, Türk halkının yanındayız. Biz de 9 aydır. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizde bir savaş var. Terörizmi kınıyoruz ve Ukrayna olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız” ifadelerini kullandı.