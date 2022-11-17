İstiklal Caddesi’nde patlamasında yaralanan 81 kişiden 68’i taburcu oldu

İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamada yaralanan 81 kişiden 68’inin taburcu edildiği öğrenildi.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım günü teröristlerin yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 68’i taburcu edildiği öğrenildi. 11 yaralının ise servisteki tedavileri sürerken, 2 hastanın ise yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.