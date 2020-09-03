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İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi
TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ’NDE MASKE DENETİMİ YAPILDI, MASKE TAKMAYAN SOSYAL MESAFEYE UYMAYAN VATANDAŞLAR ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN UYARILDI.
Genel 03.09.2020, 16:37
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yapıldı, maske takmayan sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.
Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske denetimi yaptı. Denetimde maskesini çenesine ve koluna takanlar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından anonslarla ve sözlü bir şekilde uyardı. Denetim sırasında zabıta ekipleri bir vatandaşı yolundan çevirip maskesini takması konusunda uyardı, vatandaşın tepkisi ise “Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil” şeklinde oldu. Zabıta ekiplerinin uyarısının ardından maskesini takan vatandaş ise yoluna devam etti.
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