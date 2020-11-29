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İstiklal Caddesi’nde korona virüs ve sigara denetimi

Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yapan polis ekipleri, yasakları ihlal eden vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uyguladı.

Genel 29.11.2020, 16:48
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İstiklal Caddesi’nde korona virüs ve sigara denetimi
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Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yapan polis ekipleri, yasakları ihlal eden vatandaşlara ve turistlere cezai işlem uyguladı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstiklal Caddesi’nde maske ve sigara denetimi yapıldı. Polis ekipleri maske takmayan ve sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken, akşam 20.00 itibarıyla yeniden başlayacak kısıtlama öncesi yerli ve yabancı turistlerin İstiklal Caddesi’ne akın ettikleri görüldü.
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