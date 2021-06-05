banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İstanbul'da ilk kez ''Batı Nil Virüsü'' tespit edildi
İstanbul'da ilk kez ''Batı Nil Virüsü'' tespit edildi
Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Kısıtlamasız cumartesi trafikle başladı
Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!
Sedat Peker bir ifşa daha yapacak... Konu: Suriye silahları!
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz
Reuters: Doğalgaz haberi TL'yi kurtarmaz

İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız ilk Cumartesi yoğunluğu

Haziran ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Genel 05.06.2021, 13:27
İstiklal Caddesi’nde kısıtlamasız ilk Cumartesi yoğunluğu

Haziran ayı itibariyle başlayan kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu fırsat bilerek İstiklal Caddesi’ne gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Haziran ayı itibariyle kademeli normalleşme süreci başlamıştı. Süreç kapsamında Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kademeli normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, İstiklal Caddesi’ne akın etti.

Öte yandan, öğle saatlerine doğru artan kalabalığın oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu