İstiklal Caddesi’nde hayrete düşüren görüntü
İSTİKLAL CADDESİ'NDE VATANDAŞLAR MASKE KULLANIMI VE SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI. BAZI VATANDAŞLAR MASKEYİ HİÇ KULLANMAZKEN, BAZILARININ DA MASKESİNİ ÇENESİNİN ALTINA VEYA KOLUNA TAKTIĞI GÖRÜLDÜ. BİR VATANDAŞIN DA MASKEYİ GÜNEŞTEN KORUNMAK İÇİN BAŞINA TAKTIĞI GÖRÜLDÜ.
İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç kullanmazken, bazılarının da maskesini çenesinin altına veya koluna taktığı görüldü. Bir vatandaşın da maskeyi güneşten korunmak için başına taktığı görüldü.
Korona virüs karşı mücadele sürerken, Beyoğlu İstiklal caddesinde kurallar hiçe sayıldı. Son 3 aydır hayata geçirilen Yeni Normalleşme Döneminde de yetkililer vatandaşların el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri gerektiği uyarılarında bulunuyor. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayması dikkat çekiyor. İstiklal Caddesi’ne gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlar maskeyi hiç takmazken, bazılarının da, maskeyi çenesinin altına ve koluna taktığı görüldü. Ayrıca, maskeyi şapka gibi kafasına takan adam dikkat çekti.
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