İstiklal Caddesi’nde gerginliğe neden olan Tak kaldırıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi girişine kurulan Tak’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince nostaljik tramvayın geçişine engel olduğu gerekçesiyle kaldırmak istenmesi üzerine zabıtalar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sonrası Tak’ın üst kısmı Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

İstiklal Caddesi girişinde Beyoğlu Belediyesi tarafından vatandaşlara maske ve hijyen malzemeleri dağıttığı stantların önüne kurulan Tak, nostaljik tramvayın geçişini engellediği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmak istendi. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri maske ve hijyen malzemesi almak isteyen vatandaşların İstiklal Caddesi’ne kontrollü bir şekilde giriş yapabilmeleri için konulduğu ve bu nedenle stantların önüne konulan Tak’ın kaldırılmayacağını belirtti. Bunun üzerine zabıta ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası Covid-19 tedbirleri kapsamında İstiklal Caddesi’ne konulan dev Tak’ın üst kısmı Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.