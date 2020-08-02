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İstiklal Caddesi’nde dikkat çeken bayram yoğunluğu
Kurban Bayramı’nın 3. gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.
Genel 02.08.2020, 20:06
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Kurban Bayramı’nın 3. gününde İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Sıcak havanın etkisiyle gezintiye çıkan vatandaşların korona virüs tedbirlerini unuttukları gözlendi. Cadde içerisinde yürüyen vatandaşların bazılarının maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
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