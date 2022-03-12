Son Dakika
İstiklal Caddesi beyaza büründü
İstanbul’da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
Genel 12.03.2022, 22:26
İstanbul’da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.
İstanbul’da kar yağışının etkili olmasıyla İstiklal Caddesi beyaza büründü. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi.