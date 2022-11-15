İstiklal Caddesi araç ve yaya trafiğine açıldı

Akşam saatlerinde beton saksı ve ağaçların kaldırılması nedeniyle kapanan İstiklal Caddesi saat 06.00’da araç ve yaya trafiğine tekrardan açıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik kararı nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde bulunan beton saksı ve ağaçların kaldırılması için dün akşam saat 22.00’de kapanan İstiklal Caddesi sabah saat 06.00’da tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.