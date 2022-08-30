İstiklal Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında bin adet bayrakla donatıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaları çerçevesinde bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi bin adet bayrakla donatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Beyoğlu Belediyesi de Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü nedeniyle bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesi’ni çift taraflı olarak boydan boya bin adet bayrakla donattı. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar çerçevesinde asılan bayraklar İstiklal Caddesi’ni gezmek üzere orada bulunan yeli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Zafer Bayramı 100’üncü yılı İstiklal Caddesi’nde coşkuyla kutlandı.

“İstiklal Caddesi’ni şanına yakışır şekilde bayraklarla donattık”

İstiklal Caddesi’ni ismine ve Milli Mücadeleye yakışır şekilde Zafer Bayramı’na özel bayraklarla donattıklarını dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “ Bugün tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümündeyiz. Bu kutlu zaferi kutladığımız bugünden yüz yıl önce Türk bu vatanda esir alınmak istenmişti. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Beyoğlu’ndan başlayan Milli Mücadele yolculuğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Cumhuriyetin ilanı ve İstanbul’dan ayrılışından 8 yıl sonra İstanbul’a geldiğinde bu caddenin ismini İstiklal Caddesi olarak Cadde-i Kebir’den değiştirmişti. Çünkü verdiğimiz mücadele bir İstiklal mücadelesiydi. Büyük Taaruz’un 100’üncü yılı Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Yaklaşık bir aydır İstiklal Caddesi’ni şanına yakışan bir şekilde, mücadelemize yakışan bir şekilde bin yıllık tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlayışını referans alarak ve caddemizin ismini aldığı Milli Mücadele’mizin şanına yakışan bir şekilde bu caddeyi Beyoğlu Belediye’si olarak Türk bayraklarıyla donattık. Bundan büyük bir onur duyuyoruz. Biz bayramlarımızı bir sayıyoruz, bizi birleştiren şey bayramlardır. O bakımdan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hepimiz için kutlu olmasını diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele şehitlerimizin, İstiklal şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.