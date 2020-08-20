İstikamet korona

Çanakkale Belediyesi halk otobüsünde yeni tip korona virüs (Covid-19) kuralları hiçe sayıldı. Gereğinden fazla yolcunun olduğu otobüs içerisinde gencinden yaşlısına herkes ayakta olduğu görüntüler tepki çekti. O anları bir vatandaş kayıt altına aldı.

Çanakkale’de geçtiğimiz akşam bir kadın yolcu tarafından çekilen bu görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çanakkale Belediyesi Halk Otobüslerinin birinde çekilen görüntüde otobüsün gereğinden fazla dolu olduğu görüldü. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı toplu ulaşımda tedirgin eden bu görüntülere bir kadın yolcu isyan etti.

“Çanakkale Belediyesi, Çanakkalelinin sağlığını önemsemiyor”

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Özel aracın yoksa, Korona sana feda olsun anlayışı değil midir bu? Hemşehrilerimiz adına üzülüyoruz, hem de çok. Sayın Ülgür Gökhan’a sormak istiyoruz, bu otobüs bizatihi koronaya davetiye götürmüyor mu sizce de? Çanakkale Belediyesi Yönetimi Çanakkalelinin sağlığını bu kadar mı önemsemiyor? Yazık...” ifadelerine yer verdi.