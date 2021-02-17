İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-postalar e-Devlet üzerinden iptal edilebiliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-postaların e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.t adresinden iptal edilebileceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden değiştirilebileceğini ifade etti.

Bakan Pekcan açıklamasında, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti. Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler" ifadelerini kullandı.