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İstanbul’un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı
İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Genel 21.12.2020, 21:29
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İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları’na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kartepe’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.
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|13
|22
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|15
|21
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|11. Ümraniye
|15
|17
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|14
|15
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|14
|15
|14. Boluspor
|14
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|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
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|O
|P
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|14
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|14
|27
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|26
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|13
|23
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|13
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|17
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|14
|14
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|13
|13
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|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
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|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
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|14
|19
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|14
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|14
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|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
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|14
|11
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