İstanbul’un simge yapılarında 15 Temmuz mapping gösterisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul’un simge yapılarında 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü dolayısıyla, Haydarpaşa binası, Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi gibi İstanbul’un simge yapılarında mapping gösterisi gerçekleştirildi. Saat 22.00’de başlayan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi.