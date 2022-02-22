banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
KGF destek paketleri için bugün başvurular başladı
Aşk meyvesi'nin kilosu 100 TL'den satılıyor!
Aşk meyvesi'nin kilosu 100 TL'den satılıyor!
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 22 Şubat 2022
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı
Emeklilere bayram ikramiyesi için çalışmalar başladı

İstanbul’un göbeğindeki Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi’nden vatandaşlara çağrı

İstanbul’un merkezinde olduğu, ulaşımı da rahatlıkla sağlandığı halde adı duyulmayan Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi, normal kapasiteyle hizmet verebilmek istiyor. Randevu bile almadan merkeze gelen vatandaşlar zaman kaybetmeden işlerini hallederken, Nüfus Müdürü Yalçın Aktaş, "Burası 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir yerdir. Vatandaşlarımızı buraya konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz" dedi.

Genel 22.02.2022, 10:24
İstanbul’un göbeğindeki Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi’nden vatandaşlara çağrı

İstanbul’un merkezinde olduğu, ulaşımı da rahatlıkla sağlandığı halde adı duyulmayan Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi, normal kapasiteyle hizmet verebilmek istiyor. Randevu bile almadan merkeze gelen vatandaşlar zaman kaybetmeden işlerini hallederken, Nüfus Müdürü Yalçın Aktaş, "Burası 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir yerdir. Vatandaşlarımızı buraya konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz" dedi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde kurulan Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi, kısa bir süre önce hizmete açıldı. Günde ortalama 3-4 bin civarı kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edilen merkezde, şimdilerde yüzde 15 kapasiteyle çalışması, vatandaşların sıra beklemeden işlerini daha hızlı yapmasına imkan sağlıyor. Metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarına da yakın olmasıyla dikkat çeken merkez, normal kapasite hizmet vermek için vatandaşları bekliyor.

"Vatandaşlarımızı konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz"

Merkezin, 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek bir kapasitede olduğunu ifade eden Nüfus Müdürü Yalçın Aktaş, "Bu merkezde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres değişikliği gibi işlemler yapılmaktadır. Yeni kurulması nedeniyle özel bir merkezdir. Türkiye’de ilk ve tek olması adına da önemli bir yer. Vatandaşların zamanları çok değerli olduğu için bu merkeze rahatlıkla ulaşabilirler. Ulaştıkları merkezden çok kısa bir sürede hizmet alabilirler. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Pandemi koşullarında çok rahat hizmet alınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılmış olan bu merkez aynı zamanda Türkiye’de bizler adrese dayalı hizmet vermiyoruz. Tüm vatandaşlar istedikleri nüfus idaresinden hizmet alabilirler. Burada yoğunluk şu anda yüzde 15’lerde. Burası 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir yerdir. Vatandaşlarımızı buraya konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz. Bizim nüfusmatik cihazlarımız da var. Bu cihazlar üzerinden de randevu alabilirler. Randevularını çok rahatlıkla alabilecekleri için hizmetleri de anında yapılmaktadır. Vatandaşlar burada sıra bekleme, kalabalık oluşturma gibi herhangi bir takılmaya kalmadan hizmet alma şansına sahipler. Burası İstanbul’un merkezi Cevizlibağ. Burada metrobüs, tramvay E-5’in hemen kenarında metrobüsten inince iki dakikalık yürüme mesafesinde tramvayın hemen yanı başında ulaşım sorunu olmayan bir merkez" şeklinde konuştu.

"Hiç beklemeden kısa sürede işimi hallettim"

İzmir’den İstanbul’a üniversite kaydı yaptırmak için gelen Zeynep Yıldız, kimliğini kaybetmesi üzerine Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi’ne geldiğini söyledi. Kısa sürede işlemini hallettiğini belirten Yıldız, "Ben İzmir’de yaşıyorum. İstanbul’a üniversiteye kayıt olmak için geldim. Ben burada kimliğimi kaybettim. Buraya Nüfus Merkezi’ne geldim. Burada bana çok güzel yardımcı oldular. Kimliğime ulaştım. Şimdi de üniversiteye kaydımı yaptırdım. Aynı zamanda burada hiç beklemeden çok kısa bir zamanda işimi hallettim. Çok çabuk çözüldü işim" dedi.

“Ulaşımda kolay, randevu almadan işimi hızlı bir şekilde hallettim”

Ehliyetini kimliğine geçirmek için Nüfus Hizmetleri Merkezi’ne gelen Nebahat Erginer ise, "İşim çok kolay bir şekilde çözüldü. Memur arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ehliyetimi kimliğime geçirmek istiyordum. Burada çok hızlı bir şekilde halloldu. Arkadaşlar da çok güzel ilgileniyorlar. 10-15 dakika içinde işim halloldu. Halıcıoğlu’nda ikamet ediyorum. Ulaşım da çok kolay. Metrobüsle geldim. Randevu almadım. Hızlı bir şekilde işimi hallettim" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15