İstanbul’un göbeğinde “midilli” sürprizi: Ağaca bağlanmış at görenleri şaşkına çevirdi

Şişli’de ağaca bağlı haldeki midilliyi görenler şaşkına döndü. Atın neden orada olduğuna anlam veremeyen adam cep telefonu ile o anları kaydederken, gerçek ise atın sahibi gelince ortaya çıktı. Atın anaokuluna ait olduğu öğrenildi.

Şişli Piyalepaşa Bulvarında yürüyen bir vatandaş, ağaca bağlanmış halde bir midilli olduğunu fark etti. İstanbul’un işlek noktalarından birinde karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Ağaca bağlı halde duran midilli atı görenlerde merak uyandırdı. Yoldan geçenlere sorarak midillinin sahibini arayan adam, gerçeği bir süre sonra öğrendi.

İlçenin göbeğinde midilli şaşkına çevirdi

Ağaca bağlı midilliyi almaya gelen sahibi, durumu meraklı vatandaşlara açıkladı. Midillinin, bağlandığı ağacın hemen yukarısında bulunan anaokuluna ait olduğu öğrenildi. Anaokulu öğrencilerini eğlendirmek için orada bulunduğu öğrenilen, midillinin bakımı ve beslenmesi ile ilgili de bilgi veren bakıcısı, ara sıra hava aldırmak için gezmeye çıkardığını ve bu yüzden orada olduğunu belirtti. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.