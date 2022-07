İstanbul’un en modern ve hijyenik kurban kesim ve satış tesisi Büyükçekmece’de kuruldu

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında bulunan modern kurban satış kesim ve tesisi tüm hijyen ve korona virüs tedbirlerini alarak Kurban Bayramı’nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kurban Bayramı yaklaşırken Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilgili tüm birimleriyle gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik ve bakım çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı’nda 3 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Kesimhaneler günde 3 bin kurban kesim kapasitesiyle hizmet verecek. Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı’nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor.

Kurbanlıkların sağlık kontrolleri yapılıyor

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri de Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde denetlemeler yaparak, kurbanlıkların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Veteriner Şefi Gül Kalkan şunları söyledi: ‘’Sayın Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün talimatlarıyla insan ve hayvan sağlığını koruma adına veteriner hekimlerimiz tarafından günlük olarak kontrol edilmektedir. Belediyemiz ait kesim yerimizde duş yerleri, mescit, kafeterya, veteriner hekim ve zabıta ekiplerimiz için ayrı yerlerimiz bulunmakta. Ayrıca kurban kesim alanımızda her gün vektörle mücadele kapsamında ilaçlama, atıkların ve çöplerin kaldırılması için 7/24 çalışma yapılmaktadır.”

Kurbanlık satan vatandaşlar da memnun

Bülent Argın: “Beklentilerimizin diyebilirim ki tamamı karşılanıyor. Ciddi anlamda buradaki yetkili arkadaşlar gerek görevli gerek diğer arkadaşlarımız ciddi anlamda hem hijyen konusunda hem de diğer yardım edebilecekleri koşulların tamamını sağlamış durumdalar. Başka pazarları da dolaştık. Onlara binaen buradaki pazarların daha iyi olduğuna kanaat getirdik. Gerçekten ilgileniyorlar arkadaşlar. Bu şartlarda nasıl en üst seviyede hijyen beklemek söz konusu değil. Çünkü burası hayvancılık sektöründe siz de taktir edersiniz ki ciddi anlamda şeyler var. Olabildiğince koşullar iyi bir şekilde sağlanmış. O anlamda arkadaşların bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Umarım kurbanlıklar iyi bir şekilde satılır. Buraya gelen insanlar da gönül rahatlığıyla evlerine geri dönüş yaparlar. 25 tane hayvanla geldik. Şu anda 11 tanesini satabildik.’’

Şenol Mercan: ‘’Edirne Uzunköprü’den geliyorum. Her yıl olduğu gibi Büyükçekmece Pazarı açıldığından beri her yıl buraya geliyorum. Biz buraya alıştık. Burasını beğendik. Burasını beğeniyoruz. Ondan her yıl buraya geliyoruz. Hijyen konusunda her tarafı temiz. Tuvaletlerimiz, aydınlatmalarımız yani Pazar yerimiz çok güzeldir, temizdir. Her şeyden memnunuz. Fiyatlardan da memnunuz. Satabiliyoruz. 26 tane malım var. 5,6 tane malımı sattım. İnşallah hayırlısıyla kalan malımızı da satarız.‘’

Emre Tezol: “Sinop Durağan Boyabükü Köyünden geldim. Çiftçiliğe çocukluktan beri gönül veriş bulunmaktayım. Hayvanlarımı bu sene besledim, İstanbul’a geldim. Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün’ün destekleriyle buraya geldim. Verdikleri hizmetlerden dolayı çok mutluyuz. Hizmetler olarak duşumuz var. Banyomuz var. Mescidimiz var. Kafeteryamız var. Suyumuz var. Her imkanı sağladığı için çok mutluyuz.’’