İstanbulluların yardımına Başakşehir Belediyesi koştu

Avcılar’daki metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayanlar için Başakşehir Belediyesi devreye girdi. Başakşehir Belediyesi’nin servis araçları, metrobüs güzergahı boyunca Beylikdüzü’ne kadar mağdur olan İstanbulluları ücretsiz taşıdı.

Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada 50’den fazla vatandaş yaralandı. Olayın ardından metrobüs seferleri durunca İstanbulluların ulaşım çilesi başladı. Otobüs ve metrobüs duraklarında ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlar için Başakşehir Belediyesi devreye girdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla 10 servis aracı bölgeye gönderildi.

Başakşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler

Başakşehir Belediyesi servis araçları ile metrobüs güzergâhı boyunca İstanbullular Beylikdüzü’ne kadar ücretsiz taşındı. Ring servislerinden yararlanan vatandaşlar, Başakşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. İstanbul’da son zamanlarda sık sık yaşanan kazalar ve ulaşım problemi nedeniyle vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Başkan Kartoğlu vatandaşları sosyal medyadan ring araçlarına yönlendirdi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise kaza bölgesine gönderilen araçları sosyal medya aracılığı ile duyurarak vatandaşları servis araçlarına yönlendirdi. Başkan Kartoğlu’u, “Metrobüs kazasının ardından ulaşım sorunu yaşayan hemşehrilerimiz için mesai arkadaşlarımız ring seferlerine başladı. Güzergah boyunca mağdur olan vatandaşlarımız servis araçlarımızdan yararlanabilir. #GeçmişOlsunİstanbul” metni ile duyurdu.