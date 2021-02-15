İstanbullular yağan karın altında işe gitmek için yollara düştü

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamasının sona ermesiyle kimi vatandaşlar işe gitmek için kar yağışı esnasında duraklarda otobüs beklerken kimileri de işe gitmek için otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi.

İstanbul’da geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Şehrin özellikle yüksek kesimleri olmak üzere çoğu yer adeta beyaza büründü. Hafta sonu kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışı esnasında işe gitmeye başladı. Kimi vatandaşlar yağan karın altında durakta otobüs bekledi. İşe gitmek isteyen kimi vatandaş da arabasının üzerinde biriken karı temizledi.