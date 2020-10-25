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İstanbullular güne sisli bir havayla uyandı
İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI
Genel 25.10.2020, 09:10
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İstanbullular gününe sisli bir havayla uyandı. Kenti etkisi altına alan sis, nedeniyle sürücüler zor anla yaşadı.
İstanbullular pazar gününe sisli bir hava ile uyandı. Beyaza bürünen mega kentte, Ayvansaray ve Haliç Köprüsü’nde sürücüler görüş mesafesinin 50 metreye düşmesi nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşadı. Tüm kenti etkisi altına alan sis, Yenibosna ve E-5te de kartpostallık manzaraların oluşmasına neden oldu. İşe gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise tüm kenti etkisi altına alan sisin görüntüsünün tadını çıkardı.
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