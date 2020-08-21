Son Dakika
istanbullular güne sağanak yağmurla başladı
METEOROLOJİ’NİN MARMARA BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI 'KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ' UYARISININ ARDINDAN, İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YAĞMUR ETKİLİ OLDU, VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.
Genel 21.08.2020, 07:53
4
Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için yaptığı ’Kuvvetli sağanak yağış’ uyarısının ardından, İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji’nin yaptığı ’Kuvvetli sağanak yağış’ uyarısının ardından İstanbul sabaha yağmurla başladı. Saat 06: 00’dan itibaren etkili olan yağmura birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Yollarda birikin su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan kimi çantasıyla korundu, kimisi de brandaların altına sığındı. Taksim Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş brandaların altına sığındı. Kimi vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.
Yollarda su birikintisi meydana geldi. Sürücüler zor anlar yaşadı.
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ağustos 2020
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25