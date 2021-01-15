İstanbullular güne karla başladı

İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya başladı. Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı. Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı. Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı.