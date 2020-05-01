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İstanbullular dikkat! AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı

AKOM’un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul’da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbullular dikkat! AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı

AKOM’un paylaştığı verilere göre bugün Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, hafta sonu boyunca İstanbul’da etkisini gösterecek. AKOM, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:30
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İstanbullular dikkat! AKOM'dan şiddetli yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta başına kadar (Pazartesi) etkili olması beklenen sistem nedeni ile Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Sarıyer gibi kuzey bölgeleri başta olmak üzere, il genelinde kısa süreli (10-20 dakikalık) ve şiddetli, su baskınlarına neden olabilen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar; su baskını, göllenme, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu

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