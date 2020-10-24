İstanbullular Cumartesi gününe sisli bir havayla uyandı. Günün ilk saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Avrupa yakasından Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale geldi.

İstanbullular Cumartesi sabahına sisli bir havayla uyandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içerisinde adeta silüet şeklini aldı. Ortaköy sahilden Anadolu yakası kıyıları neredeyse görünemez hale gelirken, sabah yürüyüşüne çıkan bazı vatandaşlar ise bu manzarayı doyasıya izledi.