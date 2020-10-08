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İstanbullular beklenen dolu yağışına karşı battaniye ile önlem aldı
İSTANBUL İÇİN YAPILAN DOLU YAĞIŞI VE SAĞANAK UYARISININ ARDINDAN VATANDAŞLAR, ARAÇLARINI BATTANİYE VE KARTONLARLA KORUDU. İSMAİL COŞKUN
Genel 08.10.2020, 09:40
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İstanbul için yapılan dolu yağışı ve sağanak uyarısının ardından vatandaşlar, araçlarını battaniye ve kartonlarla korudu.
İstanbul’da dolu ve sağanak yağış uyarılarının ardından birçok vatandaşın, arabasını battaniye ve kartonlarla koruduğu görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dolu ve sağanak yağış uyarısının ardından vatandaşlar dün akşamdan araçlarıyla kapalı otoparklara akın etti. Bazı vatandaşlar ise sokakta park halinde olan araçlarının üzerine karton ve battaniye koyarak koruduğu görüldü.
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