İstanbullu yolda kaldı, AK Partili belediyeler seferber oldu
Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından AK Partili belediyeler adeta seferber oldu.
Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından AK Partili belediyeler adeta seferber oldu.
Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu, 99 kişinin yaralandığı kaza üzerine AK Partili Belediyeler adeta seferber oldu. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine onbinlerce yolcu yolda mahsur kaldı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti. AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi’ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı. Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapılıyor. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Boluspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|3
|9
|4. Keçiörengücü
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|5
|5
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|5
|5
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0