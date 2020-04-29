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İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü

Kent genelinde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. E5 Karayolu’nun oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü

Kent genelinde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. E5 Karayolu’nun oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:50
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İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü

Kent genelinde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik havaların ısınmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. E5 Karayolu’nun oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul genelinde korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında bir süredir sakin olan trafik, havaların ısınmasıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası kent genelindeki sakinlik bugün havanın ısınmasıyla birlikte kentin bazı noktalarında trafikte yoğunluğa neden oldu. E5 Karayolu Haliç Köprüsü ve Şirinevler mevkiinde Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Mesai saatinin bitmesiyle başlayan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre saat 17.30 itibariyle yüzde 31 olarak ölçüldü. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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