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İstanbul’dan kar manzaraları
Yoğun kar yağışı ile tarihi yarımada ve çevresindeki yapılar beyaz örtü ile kaplandı.
Genel 18.01.2021, 15:16
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Yoğun kar yağışı ile tarihi yarımada ve çevresindeki yapılar beyaz örtü ile kaplandı.İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı Tarihi Yarımada ve çevresindeki yapıları beyaz örtü ile kapladı. Tarihi binaların üzerindeki kartpostallık manzaralar ise havadan görüntülendi. Galata Kulesi’nin etrafındaki binalar beyaza kaplanırken, tarihi camiler ve Galata Köprüsü manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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