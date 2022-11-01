Son Dakika
İstanbul’daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı
İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Genel 01.11.2022, 08:00
İstanbul’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sisten ötürü görüş mesafesi oldukça düşerken, trafiğe çıkan sürücüler de azami dikkat göstererek ilerledi. Yoğun sis nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ve İstinye-Çubuklu seferlerinin yapılamadığı öğrenildi.