İstanbul’daki yılbaşı tedbirlerinde 49 bin 33 personel görev yapacak

İstanbul Valiliği, yılbaşı gecesi 2 bin 314 jandarma, 46 bin 509 emniyet görevlisi ve 210 sahil güvenlik olmak üzere 49 bin 33 güvenlik personelinin görev yapacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu. Alınan tedbirler çerçevesinde İstanbul’da yılbaşı gecesi 2 bin 314 jandarma personeli, 313 araç, 46 bin 509 emniyet personeli, 1 helikopter, 10 deniz botu, 210 sahil güvenlik personeli, 32 unsur ile 24 saat görev yapacak.