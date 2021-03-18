"İstanbul’daki Çanakkale Sergisi" Beyoğlu’nda açıldı

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde Beyoğlu’nda açılan "İstanbul’daki Çanakkale Sergisi" ile dönemin ruhu yeniden yaşatıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü Beyoğlu’nda özel bir sergiyle kutlandı. Türk Kızılay ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle 1915’te Hilal-i Ahmer Hastanesi’ne dönüştürülen Galatasaray Lisesi önünde “İstanbul’daki Çanakkale Sergisi” açıldı. Sergide Çanakkale Savaşı’nda Hilal-i Ahmer çalışmaları ile ilgili Türk Kızılay arşivinde yer alan birçok fotoğraf ve belge ilk kez gün yüzüne çıktı. İstanbul’daki birçok eğitim kurumunun savaş süresince Hilal-i Ahmer Hastanesi olarak düzenlenmesi, yolcu gemilerinin hasta nakillerinde kullanılmak üzere hastane vapuruna dönüştürülmesi, vapur ve tren istasyonlarının nakil merkezleri olarak işlevlendirilmesi, çayhanelerin açılması, İstanbul’daki hastanelerde şehit olan askerlerin defin işlemlerine dair fotoğraflar ve ilk kez kamuoyuyla paylaşılan belgeler yer aldı. Serginin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Programda açılış konuşmalarının ardından protokol sergiyi birlikte gezdi.

"Bu millet büyük bir millet"

Sergiyi hazırlayanlara teşekkür eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün burada istiklalimizin sembolü olan tarihi İstiklal Caddesi’nde ve bu istiklalin kazanılmasında çok büyük bir role, simgesel bir değere sahip olan Galatasaray Lisesi’nin önündeyiz. Galatasaray Lisesi elbette ki Çanakkale’ye giden 15 yaşındaki delikanlılarla hep hatırlandı. Oralarda verdiği şehitlerle anıldı. Bizler milli mücadeleyi, Çanakkale destanını hatırlarken, elbette ki Galatasaray Lisesi’nin veremediği mezunları hatırlayacağız. İstiklal savaşına göndermiş olduğu 15 yaşındaki delikanlıları hatırlayacağız. Bu millet böyle büyük bir millet. Hilal-i Ahmer, diğer taraftan bugünkü ismiyle kırmızı hilal anlamına gelir. Bugünkü anlamıyla da Kızılay. 1868’de kadim bir medeniyetin inancımızın değerlerinden beslenen Kızılay, bugün sadece ülkemizde değil bütün insanlığa hizmet eden önemli bir kuruluşumuz. Bayrağındaki ve bayrağımızdaki hilal aynı. Onun için iki hilal tek istikbal diyoruz. Lütfi Şen hocamız İstiklal Caddesi’nde kendi maharetinde ortaya koyarak bu sergiyi bizlere hazırladılar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum " diye konuştu.

"İstanbul’daki Çanakkale Sergisi’ önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor"

Geçmişte yaşananların unutulmaması gerektiğini ifade eden Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise, "Galatasaray Lisemizin önünde Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubemiz, Kızılay Sanat ve Beyoğlu Belediyesi ile birlikte açmış olduğumuz bu serginin aslında bir mesajı var. ’İstanbul’daki Çanakkale Sergisi’ önünden geçenlere adeta dur yolcu diyor. 106 yıl önce bu topraklarda yaşayan ve bu toprakları bize vatan kılmış dedelerimizi, nenelerimizi yok etmek için, bizi paramparça etmek için geldiler. Biz biliyoruz ki unutursak düşeriz, uyursak ölürüz. Onun için yaşadıklarımızı, bize yaşattıklarını, bizim onlara yaşattıklarımızı hiç unutmamamız gerekiyor. Bizler bir milletçe müdafaa ettiğimiz bu vatanı bugün İstiklal Caddesi üzerinde, bu topraklarda alnımız ak ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak dedelerimizin o gün o topraklara akıttığı kanlara, o gün akıttığı terlere borçluyuz. Bunu unutmamak için bu sergiyi önümüzdeki haftalar boyunca sizlerin ,özellikle gençlerin dikkatlerine arz ediyoruz " şeklinde konuştu.