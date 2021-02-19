İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı soğuk hava uyarıları sonrası Anadolu Yakası’nda yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklarda düşüş meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası’nda da Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi’nde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesinlerde kar olarak kendini gösteren yağış, kent merkezlerinde yağmur olarak etkili oldu.