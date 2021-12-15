Son Dakika
Amerika Merkez Bankası FED, faiz oranını yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. 2022’de faiz artırımı sinyali verildi.
İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Genel 15.12.2021, 22:05
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı. Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.