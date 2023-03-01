İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Trafikte sürücüler zor anlar yaşarken, İstanbul Boğazı’da sisle kaplandı.

İstanbul’da sabah erken saatlerden itibaren sis etkili olmaya başladı. Kent genelinde etkili olan sis görüş mesafesini de düşürdü. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ve Sultangazi’de etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı yüksek binalarda sis etkisiyle görünmez oldu.