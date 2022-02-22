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İstanbul’da "Yeni Dönemde Kazakistan" toplantısı yapıldı

İstanbul’da Avrasya Bir Vakfı ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından "Kazakistan Dostlarıyla Yeni Dönemde Kazakistan Konulu Buluşma" adlı toplantı düzenlendi. Toplantıda Kazakistan’da gerçekleştirilmesi planlanan reformlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Genel 22.02.2022, 19:05
İstanbul’da "Yeni Dönemde Kazakistan" toplantısı yapıldı

İstanbul’da Avrasya Bir Vakfı ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından "Kazakistan Dostlarıyla Yeni Dönemde Kazakistan Konulu Buluşma" adlı toplantı düzenlendi. Toplantıda Kazakistan’da gerçekleştirilmesi planlanan reformlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

2022 yılının Ocak ayında yüksek talep ve fiyat sabitlemesi nedeniyle gaz fiyatlarındaki ani artışın ardından Kazakistan’da vatandaşlar tarafından protesto gerçekleştirilmişti. Yaşanan olaylar Kazakistan için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu sürecin Türkiye kamuoyuna anlatılması amacıyla İstanbul’da Avrasya Bir Vakfı ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından ‘Kazakistan Dostlarıyla Yeni Dönemde Kazakistan Konulu Buluşma’ adlı toplantı düzenlendi. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinde (ASAM) düzenlenen toplantıya, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Avrasya Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar, bilim insanları ve araştırmacılar katıldı. Toplantıda Kazakistan’da gerçekleştirilmesi planlanan reformlar ve hakkında konuşuldu.

"Türk milletine çok teşekkür ederim"

Kazakistan’da yaşanan olaylarda endişelenen ülkelerin başında Türkiye olduğunu dile getiren Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, "Kazakistan Ocak ayının başında son 30 yıllık bağımsızlık tarihinde hiç karşılaşmadığı olaylarla karşılaştı. O sırada da Kazakistan’a destek veren, endişe eden, dua eden ülkelerin başında Türkiye geldi. Bundan dolayı Türk milletine çok teşekkür ederim. Bu olaylardan sonra Cumhurbaşkanımız ivedilikle bazı tedbirlerin alınmasına ön ayak oldu. Gaz, benzin fiyatı olsun bunları belirli bir seviyede tutulması, çok zor durumda olan ailelilere kiralarının yüzde 50’sine kadar devlet tarafından karşılanması bunlar acil tedbirler yani özellikle çok zor durumda olan ekonomik sıkıntısı olan kesimlerin hiç bekletmeden işlerini kolaylaştırmak adına yapılan ilk adımlardı. Bu oligarşik düzenin değişmesi gerektiğini ifade etti. Bunlar kolaylıkla yapılmıyor. Bunların olabilmesi için çok sistemli reformların yapılması lazım. Daha işlevsel bir ekonomik sistemin oturtulması ve siyasi reformların yapılması bu bağlamda mart ayında Cumhurbaşkanımız yeni reformları açıklayacağını söyledi. Dengeli bir şekilde bir taraftan demokrasi bir taraftan düzen, kanun, adalet tüm bunların sağlanması suretiyle Kazakistan’ın daha gelişim bakımından daha güzel bir yola gireceğini umuyoruz" dedi.

"Türkiye’yle ikili ilişkilerimiz çok güzel bir şekilde seyrediyor"

Kazakistan’ın ticaret ilişkilerinde 9 ülkenin 5. sırasında Türkiye’nin yer aldığını belirten Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, "Türkiye’yle ikili ilişkilerimiz çok güzel bir şekilde seyretmekte. Türkiye her daim bizim yanımızda bulundu. Bundan sonra da bulunmaya devam edecek. Biz de her zaman Türkiye’nin yanında bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda ulaşım, kültür, eğitim, ekonomi, güvenlik gibi bütün alanlarda işbirliğimiz çok daha büyük bir ivme kazanmış durumda. Son 2021 yılında ikili ticaretimiz 4.1 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştı. Bu bağımsızlık yıllarının yani 30 yılın rekorunu biz geçtiğimiz yıl pandemi gibi olumsuzluklara rağmen rekora ulaştık. Türkiye Kazakistan’ın 9. ticari ortaklarından 5. sıraya yükseldi. Rusya, Çin, İtalya ve Hollanda’dan sonra şu anda Türkiye geliyor. 2019 yılında Türkiye’den Kazakistan’a 358 milyon dolarlık yabancı yatırım gelmiştir. 2020 yılında bu rakam 363 milyon dolar seviyesine çıkmıştır. 2021 yılının sadece ilk dokuz ayında bu rakam 535 milyon dolara ulaşmıştır. Yıl sonu rakamlara göre arada takriben 700 milyon dolara ulaşacak. Neredeyse 1 yıl içinde iki katına çıkacak. Bu başarılarının yeni dönemde de devam edeceğine benim inancım tam" diye konuştu.

"Bu trajedi bize 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini hatırlattı"

Kazakistan’da yaşanan olayları 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimini hatırlattığını ifade eden Avrasya Bir Başkanı Şaban Gülbahar, "19 Aralık 1991’de bağımsızlığını ilan ederek Sovyetler Birliği’nden ayrılan son ülke olarak Kazakistan 20 yıl boyunca büyük başarılara imza atmıştır. Kazakistan’da yaşanan bu trajedi bize 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini hatırlatmıştır. Türk halkının dik duruşu ile hain darbe girişimi nasıl önlendiyse Kazakistanlı kardeşlerimizde ülkelerindeki isyana karşı tek yürek olmuşlardır. Bu sırada hayatını kaybeden masumlara yüce Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

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