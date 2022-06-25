İstanbul’da yaz tatilinin gözdesi “Riva Turizm Yatırımları” hizmete açıldı

Beykoz’un gelişen turizm vizyonuna uygun modern projelerle ilçeye ve tüm İstanbul’a kazandırılan Riva Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Riva Merkez Plajı ve Otoparkı ile Elmasburnu Restoran, Tuğba Yurt konseri ve çocuk eğlenceleriyle açıldı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, başta ilçe sakinleri olmak üzere tüm İstanbul’a modern mekanlarda tatil olanağı sunmak amacıyla yapımı tamamlanan Riva Turizm Yatırımları; Riva Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Riva Merkez Plajı ve Otoparkı ile Elmasburnu Restoran, Tuğba Yurt konseri ve çocuk eğlenceleriyle hizmete açıldı. Açılışa, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, birçok vatandaş katıldı. Program, Riva Turizm Yatırımlarını içeren kısa film gösterisiyle başladı. Ardından “Riva Turizm Yatırımları” açılış töreni kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

“Elmasburnu plajını yeniden düzenledik”

Programda konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Belediye olarak Beykozlu hemşehrilerimizin desteğiyle Elmasburnu plajını yeniden düzenledik. Orası sağlam olsun diye yüzeyde bir akış vardı. 412 tane ara kazık çakıldı. Sonrasında o 130 dönümlük alan düzenlendi, hem Beykozlunun hem İstanbullunun hizmetine sunuldu. Tabii hizmetten yararlanırken sembolik ücretler var. Riva’lılar ücret ödemiyor, ödemeyecek. Beykoz kartı olan Beykozlular yüzde 25 indirimle yararlanacak. Onun dışında sembolik ücreti var. Ama İstanbul’un Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin bisikletle gelenler sadece sembolik bir rakam bir lira ücret ödüyor. Bisikletle geldiğiniz zaman tamamen ücretsiz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Biz Beykoz’u sporların da merkezi yapmak istiyoruz. Buradaki insanlarımız İstanbullular, Beykoz’un güzelliklerinden yararlansın istiyoruz” dedi.

Kadınlara Özel Localı Plaj

İstanbul’da tatil yöresi standartlarındaki tek kadınlar plajına sahip Riva Elmasburnu Tabiat Parkı, haftanın 4 günü kadınlara özel, 29 adet localı plajı, elektrikli araçları ve restoranıyla her yaz binlerce ziyaretçiye şehrin yakınında günü birlik tatil imkânı sunuyor. Toplam 133 bin metrekarelik alanda kurulan tabiat parkında, manzaraya karşı piknik yapmak ve dinlenmek isteyenler için 165 adet piknik ünitesi, 15 kameliye, doğal gazlı mangal üniteleri, büfeler, 2çocuk parkı, yürüyüş alanları, seyir terasları ve 243 araçlık otopark yer alıyor.

Manzara ve seçkin lezzetler bir arada

Mavi-yeşil koylara bakan Elmasburnu Restoran ise dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen manzarayı ve leziz yemekleri bir arada sunuyor. Dünya mutfaklarından ızgaralar, makarna ve salata çeşitlerinin usta aşçılar tarafından özenle hazırlandığı mekân kahvaltıdan akşam yemeğine, güler yüzlü ve kaliteli hizmetiyle tercih ediliyor.

Riva Merkez Plajı ve Otoparkı da yenilendi

Beykoz’a değer ve ekonomik hareketlilik katan turizm yatırımları çerçevesinde, Riva Meydanı, Merkez Plajı ve otoparkı da yenilenerek bakımlı bir çehreye kavuştu. Riva Meydanı’nda ziyaretçilere konfor getiren, 9 bin 500 metrekare taş döşeme, 8 bin metrekare kaldırım döşeme ve asfalt serim çalışması ile 350 araçlık otopark yapıldı. Temizlik hizmeti 7/24 verilecek şekilde güncellendi.

Riva Turizm Yatırımları Tuğba Yurt konseriyle taçlandı

Beykoz’da tamamlanan turizm yatırımları sevilen pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt’un hayranlarıyla buluştuğu konserle taçlandırıldı. Renkli görüntülerin sahne olduğu konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.