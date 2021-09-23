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İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü

İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Genel 23.09.2021, 07:39
İstanbul’da yağmur başladı, trafik yoğunluğu yüzde 55’i gördü

İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. Yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağışlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte D-100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.

İlerleyen saatlerde yağışlarında etkili olmasıyla beraber trafik yoğunluğunun daha artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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