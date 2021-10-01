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İstanbul’da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

Sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisini sürdürdüğü İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu iyice arttı. Trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk yüzde 78 oldu.

Genel 01.10.2021, 17:40
İstanbul’da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu arttı

Sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisini sürdürdüğü İstanbul’da mesai çıkışıyla birlikte trafik yoğunluğu iyice arttı. Trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk yüzde 78 oldu.

İstanbul’da haftanın son mesai gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 17.30 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78 oldu. D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Küçükçekmece, Sefaköy ve Avcılar mevkileri Beylikdüzü istikametinde araçlar yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.

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