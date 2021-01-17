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İstanbul’da yağan kar havadan böyle görüntülendi
İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi.
Genel 17.01.2021, 11:43
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de aralıksız devam ediyor. Şehrin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı havadan görüntülendi.İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak yağmaya devam ediyor. Kar yağışı ile birlikte yoğun bir sis meydana gelirken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası Üsküdar Çamlıca Tepesi ve çevresinde oluşan eşsiz manzara ise havadan görüntülendi.
1°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
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|P
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|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
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|28
|7. Karagümrük
|18
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|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
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|11. Başakşehir
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|23
|12. Konyaspor
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|13. Göztepe
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|16. Rizespor
|17
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|18. Kayserispor
|18
|16
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|17
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|20. Denizlispor
|17
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|Takımlar
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|P
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|17
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|17
|34
|3. Samsunspor
|17
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|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
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