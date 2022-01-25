İstanbul’da vatandaşların İETT çilesi bitmiyor!

Kar yağışından dolayı özel araçlarla yola çıkılmaması uyarıları yapılan İstanbul’da toplu taşıma araçlarının hizmet verememesi vatandaşları zor duruma soktu.

Özel araçlarla sokağa çıkılmaması uyarısı yapılan İstanbul’da iptal olan İETT seferleri vatandaşı dondurucu soğukta zorladı. Otobüslerin durağa varış dakikalarını gösteren ekranlarda iptal yazıları dikkat çekti. Öte yandan metrobüs duraklarına inen merdivenlerin de kar ve buzdan arındırılmaması tehlikeye kapı açtı.