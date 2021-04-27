İstanbul’da trafikte yoğunluk

İstanbul’da kısıtlama öncesinde başlayan trafik yoğunluğu kısıtlamayla birlikte devam etti. Kısıtlama öncesi yüzde 71 seviyelerine ulaşan yoğunluk, kısıtlamayla birlikte yüzde 60 seviyelerine geriledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında akşam saat 19.00 ile sabah saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular, trafikte yoğunluk oluşturdu. Kısıtlama öncesinde başlayan trafik yoğunluğu, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda da devam etti. Kısıtlama öncesinde yüzde 71 seviyelerine ulaşan yoğunluk, kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarda yüzde 60 seviyelerine geriledi. Öte yandan metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk olduğu görüldü.