İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı

İstanbul’da etkili olmaya başlayan kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu da arttı. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80’e çıktı.

İstanbul’a beklenen kar yağışı geldi. Mega kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı trafik yoğunluğunu da artırdı. İBB trafik veri sistemine göre, trafik yoğunluğu yüzde kadar 80’e çıktı.