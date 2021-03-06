İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’lere çıktı

İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik yüzde 78’lere kadar çıktı. Haliç Köprüsü’nde durma noktasına gelen trafik ise drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi gününde trafik durma noktasına geldi. Kısıtlama süresince yolların bomboş kaldığı İstanbul’da öğlen saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğun yüzde 78’lere çıktı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken Haliç Köprüsü’nde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.