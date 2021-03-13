İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı

İstanbul’da kısıtlamasız geçen 2’inci Cumartesi gününde trafik öğlen saatlerinde durma noktasına geldi. Öğlen saatlerine yüzde 70’lere kadar çıkan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da kısıtlamasız 2’inci haftada da trafik durma noktasına geldi. Kısıtlama süresince yolların bomboş kaldığı İstanbul’da öğlen saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. İBB Cep-Trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı. Kentin birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.