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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

İstanbul’da mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

Genel 29.09.2021, 18:25
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

İstanbul’da mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

İstanbul’da gün içinde yer yer etkisini gösteren yağışlı hava ve mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise trafik yoğun akıcı olduğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

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